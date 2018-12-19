Держстат підтвердив зростання ВВП України в 3-му кварталі на 2,8%

Зростання валового внутрішнього продукту України в липні-вересні 2018 року становило 2,8% до аналогічного періоду 2017 року, що відповідає попередній оперативній оцінці Державної служби статистики, оприлюдненій у середині листопада.

Відомство уточнює, що проти попереднього кварталу економіка країни в третьому кварталі поточного року (з урахуванням сезонного чинника) додала 0,4%.

Нацбанк України на початку листопада оцінював зростання ВВП у третьому кварталі в 3,1%, зберігши прогноз зростання за підсумками 2018 року на рівні 3,4%.

Міжнародний валютний фонд 18 грудня повідомив про перегляд очікувань щодо зростання ВВП України за підсумками поточного року, знизивши прогноз до 3,3% з 3,5%. Раніше фонд прогнозував зростання економіки України у 2018 році на 3,2%, проте в жовтні підвищив його до 3,5%.

Держбюджети України на 2018-й і 2019 роки базуються на прогнозі зростання економіки на 3% щорічно.

Згідно з даними Держстату, в першому кварталі 2018 року зростання ВВП становило 3,1%, у другому прискорилося до 3,8%.