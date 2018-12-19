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Порошенко звільнив свою радницю – кандидата у президенти
Була радниця – стала зрадниця.
Сьогодні президент підписав Указ №433/2018 «Про звільнення О.Богомолець з посади Радника Президента України»:
«Звільнити БОГОМОЛЕЦЬ Ольгу Володимирівну з посади Радника Президента України (поза штатом).
Президент України П.ПОРОШЕНКО
19 грудня 2018 року»
Як відомо, О. Богомолець – депутат Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенко», голова комітету з питань охорони здоров'я – 6 грудня заявила, що буде балотуватися на пост президента України, чим «повністю розчарувала» фракцію БПП.
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