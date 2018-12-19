 

19 декабря

23:16

Порошенко звільнив свою радницю – кандидата у президенти

19:30

Держстат підтвердив зростання ВВП України в 3-му кварталі на 2,8%

19:21

Консульство РФ другий тиждень не забирає тіло російського найманця, який помер у Дрогобицькій колонії

17:04

Симулянт Насіров програв суд лікарю

16:26

Перша громада Буковини перейшла із УПЦ МП до єдиної Православної церкви України

16:07

Росії байдуже до своїх громадян: вона готується до виборів в Україні

14:19

Зміна «амплуа»: Жебрівський відмовився від посади аудитора НАБУ – щоб «боротися з корупцією»

14:00

Британський військовий корабель-розвідник увійшов до порту Одеси

13:34

На кардіолога, який свідчив, що Насіров під ковдрою не вмирає, а займається чимось іншим, чекає суд

12:11

Велика київська парафія Московського патріархату перейшла до Православної церкви України

11:58

Українських яблук на всіх азіатів не вистачає

11:42

НБУ ухвалив рішення про ліквідацію «ВТБ Банку»

11:04

Пік-2019: СБ і МВФ надали Гройсману впевненості

10:50

Пропускна здатність залізничного шляху до Маріуполя значно зросла

10:10

Біля посольства РФ у Києві з’явилася вулиця українського генерала–учасника АТО

09:25

МВФ схвалив програму для України на $3,9 млрд

09:00

Дoба ООС: один український військовий отримав поранення

18 декабря

19:16

Кабмін затвердив порядок списання частини боргу Києва

17:28

АМКУ знов відтермінував годину своєї остаточної ганьби: рішення у справі про енергетичний монополізм Ахметова не прийнято

15:17

Податкова – окремо, митниця – окремо: ДФС «реформують» - у зворотному напрямку

13:43

Львівська поліція вважає, що Ігор Коцюруба покінчив з собою

13:27

Уряд вирішив боротися з бюрократією

11:51

Міненерго залишилося без «Укренерго»

09:15

ООН ухвалила резолюцію про Крим, Керченську протоку і міст

08:42

Доба ООС: втрат зазнали тільки бойовики

17 декабря

17:02

Турчинов прокоментував маячню російського міністра Лаврова «зрозумілою росіянам мовою», вибачився…

15:31

Кремль і РПЦ (вУ) на Об’єднавчий собор українського православ’я відреагували звичною «новомовою»: об’єднання церков – це «розкол»

15:02

«Шахтар» і «Динамо» дізналися своїх наступних суперників у Лізі Європи

14:21

Кандидата у президенти Гриценка вирішили підтримати Томенко і Катеринчук

13:43

Парафіяни Свято-Преображенського собору Вінниці перейшли до УПЦ

Порошенко звільнив свою радницю – кандидата у президенти

Була радниця – стала зрадниця.


Сьогодні президент підписав Указ №433/2018 «Про звільнення О.Богомолець з посади Радника Президента України»:

«Звільнити БОГОМОЛЕЦЬ Ольгу Володимирівну з посади Радника Президента України (поза штатом).

Президент України П.ПОРОШЕНКО

19 грудня 2018 року»

Як відомо, О. Богомолець – депутат Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенко», голова комітету з питань охорони здоров'я – 6 грудня заявила, що буде балотуватися на пост президента України, чим «повністю розчарувала» фракцію БПП.


"ОБКОМ"

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19 Декабря 2018 23:16

 

 

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