Дoба ООС: жодних втрат

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 20 грудня говориться:

«19 грудня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Мар'їнка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Красногорівка на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку.

Від початку цієї доби ворог вогонь не відкривав. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом минулої та поточної доби немає».


"ОБКОМ"

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20 Декабря 2018 09:12

 

 

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Я й досі не зрозумів, навіщо цей тимчасовий воєнний стан (1)

Это еще одна попытка вбить клин в спину братскому российскому режиму (0)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 