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З Ахметова, Єфремова і Королевської знято звинувачення у фінансуванні тероризму
Таке рішення прийняв у Маріуполі слідчий СБУ.
Про це повідомив учора у Facebook народний депутат Ігор Луценко.
Він також оприлюднив текст відповідної постанови слідчого.
І. Луценко пише:
«Вітаю наші правоохоронні органи – та що тільки правоохоронні, я всю країну вітаю!
Нарешті з трьох найдостойніших, найвидатніших сучасників наших, зі знаменитих співгромадян Ахметова Рината Леонідовича, Королевської Наталії Юріївни та Єфремова Олександра Сергійовича знято звинувачення у фінансуванні тероризму.
Так, пан Єфремов ще залишиться на деякий час у СІЗО, але нинішній результат роботи правоохоронців мусить зароджувати у його серці надію на найскоріше визволення з-під тягаря неправдивих звинувачень! Адже і Генпрокуратура, і СБУ демонструють хоч і неквапливу, але неупереджену роботу!
Всього-на-всього три роки, три буремних роки нашої незалежності, російсько-української війни та кризи державного управління треба було, щоб проробити титанічну роботу і відбілити ні в чому невинних Ахметова, Королевську, Єфремова.
Що таке три роки для СБУ чи ГП, котрі дивляться прямо у очі вічності? Ніщо, момент, мить – і миті немає.
Отож, не рішенням Генпрокурора (наполовину у відставці) чи голови СБУ було закрито кримінальне провадження, а всього-лише підполковником з дислокацією в Маріуполі.
Не виявлено, не знайдено, не визначено жодної підстави, щоб вважати достойників Ахметова і Ко в чомусь винними.
Ні відеосвідчення бувшого командира ахметівського батальйону Восток, ні слова будь-кого з кількох десятків допитаних у справі свідків не містили нічого, що бнавіть віддалено натякало, що вказані екс-члени Партії Регіонів ніяким чином не працювали на дві сторони.
Що ж, дякуємо за такий подарунок на Святого Миколая!
Не дарма щороку ростуть бюджети на правоохорону!»
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