Євросуд анулював чинність санкцій, накладених на Азарова

Європейський суд своїм рішенням від 19 грудня анулював санкції, що були накладені на колишнього українського прем’єр-міністра Миколу Азарова, який втік до Росії.

«Рішення Ради ЄС від 5 травня 2015 року, про внесення змін у рішенні від 2014 року щодо обмежувальних заходів відносно деяких осіб, організацій та органів, що було пов’язане із ситуацією в Україні, анулюються, в тому пункті, що стосується пана Миколи Яновича Азарова», – йдеться у рішенні суду, повідомляє Радіо Свобода.

При цьому Європейський суд не лише відмінив рішення про накладення санкцій на Азарова, але й зобов’язав ЄС відшкодувати витрати на судову процедуру його австрійським адвокатам, очолюваним Александером Еґґером та Ґабріелем Ланські, як в ході початкового судового розгляду, так і в процесі апеляції.

Слід «відшкодувати витрати, як на розгляд у першій інстанції, так і нинішню апеляцію», – закликав суд Раду ЄС.

Рада ЄС додала Азарова до санкційного списку, а його активи були заморожені 2014 року на основі тверджень тоді нового уряду України. За рішенням Європейського суду, колишній прем'єр був позбавлений належної правової процедури.

Україна надіслала до Брюсселя звинувачення щодо Миколи Азарова, який тоді разом із колишнім президентом Віктором Януковичем втік до Росії, у важких злочинах, зокрема, присвоєнні активів державних енергетичних компаній та отриманні хабарів за призначення на посади.

Тим часом, європейські правники заявляють, що Рада ЄС, перед тим, як діяти на основі рішень органу влади третьої країни, повинна була перевірити, чи було це рішення ухвалене із врахуванням прав на захист та на ефективний юридичний супровід.

Європейський суд додає, що «Рада ЄС зобов’язана при ухваленні обмежувальних заходів притримуватися основних прав, що є невід’ємною частиною правового порядку ЄС».

У коментарі брюссельському виданню «Politico» захисник Азарова Александер Еґґер назвав рішення люксембурзького євросуду «вирішальним для майбутнього режиму санкцій ЄС» та заявив, що Азаров також домагається прогресу протистоянні обвинуваченням з боку Києва у Європейському суді з прав людини у Страсбурзі. При цьому, адвокат зауважив, що через побоювання щодо своєї особистої безпеки, його підзахисний не має намірів покидати Росію, де він живе з того часу, як втік з Києва.

Микола Азаров очолив уряд України в 2010 році після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича. 28 січня на тлі подій Революції гідності він подав у відставку й залишив територію України.