В Ірпені депутати і «тітушки» винесли генеральний вирок місту: «Закатати у бетон!»

Депутати Ірпінської міської ради (Київська область) 19 грудня за півхвилини проголосували за генплан, який збільшує дозволені під висотну забудову землі у кілька разів.

Про це повідомляє «Україна молода».

«29 із 36 депутатів проголосували без обговорення за оновлений Генеральний план», - зазначили журналісти. На прийняття рішення щодо генерального плану депутати витратили 23 секунди.

При цьому бажаючих виступити депутатів не пропускали до сцени: її оточили молодики спортивної статури.

(фото Алексей Чернышевич / Facebook)

Після засідання депутати міської ради виконувачка обов’язків міського голови Анастасія Попсуй та їх прихильники втекли від активістів через запасний вихід.

Повідомляється, що документ легалізує багатоповерхівки та забудову зеленої зони.

Однак міськрада не оприлюднила текст пояснювальної записки до генплану та остаточне креслення карти.

Через прийнятий документ під будівлю міськради прийшли місцеві мешканці і оголосили протест.

На думку активістів, влада не провела загальноміські громадські слухання стосовно цього документу, а замінила їх фейковими зборами за рахунок адмінресурсу та тітушок.

Активісти вимагали від місцевої влади припинити знищувати ліси навколо міста, а також заборонити висотну забудову в кварталах, визначених для індивідуальної забудови.

Протестуючі пообіцяли звернутися до суду через таке рішення.

До приміщення міськради їх не пускали. Зокрема, проїзд до міської ради перегородили автівкою, а двері будівлі зсередини заблокували невідомі особи. Щоб потрапити всередину, їм довелося виламати заблоковані двері. У залі міськради відбулась штовханина, проте невідомим особам, серед яких впізнали голову муніципальної варти міста, все таки вдалося відтіснити протестуючих.

Водночас місцева поліція повідомила, що активісти порушували публічний порядок під час роботи депутатів міськради. Правоохоронці стверджують, що на засідання Ірпінської міськради прибули близько 60 осіб, які «заважали роботі депутатів, не давали можливості проголосувати та прийняти рішення щодо генерального плану забудови міста».

«Працівники поліції спільно з бійцями батальйону поліції особливого призначення та муніципальною вартою забезпечили публічну безпеку під час голосування», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що півсотні людей доставили до відділу поліції.