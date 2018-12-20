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Фото- і відеофіксація порушень ПДР запрацює в усій Україні в першій половині 2019 року

Фото- і відеофіксація правопорушень на дорогах почне працювати в повному обсязі в першій половині наступного року, повідомив глава Нацполіції України Сергій Князєв.


На прес-конференції в четвер у Києві він розповів, що наразі дорожня поліція працює в 23 областях України на ділянках доріг протяжністю понад 6 тис. км. За його словами, співробітники дорожньої поліції забезпечені 99 поліцейськими радарами TruCam (не стаціонарні прилади для фіксації швидкісного режиму). С.Князєв повідомив, що за два місяці роботи дорожньої поліції вже винесено 18 тисяч постанов про правопорушення, стягнуто 4 млн грн штрафів.

«Щодо обладнання, яке буде закуплено для впровадження фотофіксації. Його закупівлі - за державні кошти. Якщо за кошти місцевих громад буде закуплено аналогічне обладнання, то ми проведемо сертифікацію, це не порушення закону», - сказав він.

Наразі, за словами глави правоохоронного відомства, поліцейські використовують ручний прилад фіксації швидкості TruCam, «інших приладів поки що немає».

С.Князєв наголосив, що більшість законодавчих актів щодо запровадження фото- і відеофіксації вже ухвалено, залишилося затвердити невелику кількість правових документів на рівні Кабінету Міністрів, відомства та внутрішніх міністерських документів.

«Думаю, що в першому кварталі наступного року ми відзвітуємо про запуск пілотних проектів, а до кінця півріччя фото- і відеофіксація почне працювати в усій країні», - сказав глава Нацполіції України.


Інтерфакс-Україна

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20 Декабря 2018 13:44

 

 

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