Досить служити під прикриттям: Рада зобов'язала УПЦ Московського патріархату взяти своє справжнє ім’я

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Наприклад, перейменуватися у «Російську православну церкву в Україні». Хіба це соромно і не правда?


Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №5309 «Про внесення змін до закону «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України», передає кореспондент РБК-Україна.

За закон проголосували 240 нардепів.

Документ розроблено з метою забезпечення державної безпеки та суверенітету України, а також з метою забезпечення суспільства повною та достовірною інформацію.

Завданням закону є забезпечення відповідності назв релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, керівні центри яких знаходяться за межами України у Росії, статутам таких організацій.

Відповідно до документу, релігійні організації з центрами в Росії у своїй повній офіційній назві мають відображати назву того релігійного центру, частиною якого вони є.


"ОБКОМ"

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20 Декабря 2018 14:04

 

 

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