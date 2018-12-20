Прийняття закону про перейменування УПЦ МП в Раді відсвяткували урочистим побиттям Бойка і Шуфрича (відео)

Обидва депутата «Опоблоку» постраждали через кума Путіна Медведчука.

Після голосування за закон про перейменування УПЦ Московського патріархату, депутат Нестор Шуфрич підбіг до спікера ВР Андрія Парубія і став вимагати переголосування, повідомляє Українська правда.

«Рішення прийняте, не біснуйтесь, бо мені доведеться вас просто перехрестити, виганяти біса», - сказав Парубій.

Після цього Шуфрич зірвав з трибуни плакат, де був заклик віддати під суд Віктора Медведчука.

У результаті на Шуфрич накинувся депутат від «Народного фронту» Юрій Береза. У бійку також включитись Юрій Бойко та депутати з «Опоблоку». Березу підтримав депутат Ігор Гузь та інші.

«Опозиціонерів» відтіснили у прохід між рядами, а плакат із Медведчуком приклеїли назад на трибуну.

Парубій оголосив перерву у засіданні.

Наразі плакат біля трибуни «охороняє» кілька депутатів коаліції, а «опозиціонери» залишаються у своєму секторі.