На думку Путіна, головорізи Вагнера мають вбивати українців «в межах російського законодавства»

Президент Росії Володимир Путін не спростував інформацію про діяльність приватної військової компанії Вагнера на Донбасі, заявивши, що головне, щоб найманці не порушували російське законодавство.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін сказав на підсумковій прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання, як він ставиться до діяльності ПВК Вагнера й інших ПВК на Донбасі, в Сирії і в інших країнах.

Путін сказав, що «всі повинні залишатися в рамках закону». Він додав, що якщо заборонити «охоронну діяльність», то буде багато петицій з вимогою захистити цей бізнес, оскільки в цій сфері працює більш як 1 млн осіб.

«Якщо ця група Вагнера щось порушує, тоді Генпрокуратура має дати правову оцінку. З приводу присутності за кордоном - якщо вони не порушують російський закон, вони мають право працювати, продавлювати свої бізнес-інтереси в будь-якому кінці планети», - зазначив Путін.