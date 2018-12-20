Депутати продовжили мораторій на продаж сільгоспземель

Мораторій продовжено ще на один рік.

Верховна Рада подовжила чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2020 року.

За ухвалення законопроекту «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель» за основу і в цілому проголосували 231 народний депутат за необхідному мінімуму в 226 голосів.

У документі зазначається, що продовження мораторію на продаж сільгоспземель на один рік дозволить врегулювати на законодавчому рівні процедуру обігу цих земель та розробити необхідні нормативно-правові акти.