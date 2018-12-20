УПЦ МП має два місяці на добровільне перейменування

Реєстрацію релігійних організацій, які добровільно не внесуть змін до своїх назв відповідно до закону, скасують.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив один із авторів ухваленого закону, народний депутат Олександр Бригинець.

«Кожна церква має свою реєстрацію. Якщо релігійні організації не виконають норму закону, то реєстрація буде скасована і вони мають заново подати документи. Є добровільна частина - це два місяці. Після того, як ця добровільна частина, можливо, не буде виконана, то через дев'ять місяців буде застосований момент скасування реєстрації», - пояснив Бригинець.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 грудня ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України».

Відповідно до закону, релігійна організація (об'єднання), яка є частиною іншої структури, керівний центр якої знаходиться в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала територію України, зобов'язана у своїй повній назві відображати відповідну приналежність.