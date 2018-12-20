Оприлюднено календарний план заходів з підготовки та проведення виборів президента

Центральна виборча комісія затвердила календарний план заходів з підготовки та проведення чергових виборів президента України, що відбудуться 31 березня 2019 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову члени ЦВК ухвалили сьогодні на засіданні одностайно.

Згідно з планом, виборча кампанія стартує 31 грудня.

З цього дня і до 3 лютого 2019 року кандидати у президенти зможуть подавати свої документи на реєстрацію.

Протягом 5 днів із дня подання документів Центрвиборчком має прийняти рішення про реєстрацію кандидата чи відмову йому в реєстрації.

Передвиборча агітація дозволена з наступного дня після реєстрації кандидата і до 24.00 29 березня.

Крім того, до 29 січня кандидати у президенти можуть клопотати про дозвіл мати офіційних спостерігачів.

Відмовитись від балотування кандидати можуть до 7 березня.

Документ передбачено, що до 22 березня Державний реєстр виборців має надати дільничним комісіям попередні списки виборців та іменні запрошення на вибори.

Щодо неточностей у списках чи стосовно зміни місця голосування виборці можуть звертатись до дільничних комісій чи до органу ведення Держреєстру до 25 березня включно.

Голосування на президентських виборах відбуватиметься з 8.00 до 20.00 31 березня.

Результати голосування Центрвиборчком має встановити до 10 квітня.

Згідно з постановою ЦВК, новообраний президент має вступити на пост не пізніше ніж за 30 днів після оголошення офіційних результатів виборів.