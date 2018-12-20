Митрополит Епіфаній прокоментував перейменування УПЦ МП: «Реальність повинна відповідати суті»

На думку предстоятеля Православної церкви України, це рішення полегшить, а не ускладнить ситуацію в стосунках між церквами.

«Реальність повинна відповідати суті. Кожен православний українець повинен розуміти, до якої церкви він ходить», - заявив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, повідомляє Gazeta.ua.

«Тут немає ніякого втручання в церковні справи. Держава впорядковує своє законодавство з огляду на безпеку. Український народ цього прагнув і очікував», - пояснив він.