Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA), яку Рада директорів МВФ прийняв 18 грудня 2018 року.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

Відзначається, що завдяки надходженню на суму 1 млрд спеціальних прав запозичень (близько 1,4 млрд доларів) від фонду міжнародні резерви України зросли до 20 млрд доларів станом на 21 грудня 2018 року.

Це п'ятирічний максимум, оскільки останній раз такий рівень міжнародних резервів був зафіксований в січні 2014 року.

За оцінками Національного банку, завдяки отриманню фінансування від міжнародних партнерів - МВФ, Світового банку та Європейської комісії - Україна зможе завершити поточний рік з обсягом міжнародних резервів близько 20 млрд доларів, що перевищує останній прогноз НБУ, та підтримати їх на належному рівні в 2019 році.

У жовтні 2018 р. Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) домовилися про нову програму stand by.

Нова програма з замовленим доступом до 3,9 млрд доларів послужить основою для економічної політики уряду в 2019 році. Вона буде зосереджена на продовження фінансової консолідації та зниження інфляції, а також реформи по зміцненню податкового адміністрування, фінансового сектора і енергетичного сектора.