РФ немає у списку країн, які українці відвідували найчастіше в 2018 році

При цьому в 2018 р. кількість українців, що подорожують за кордон, збільшилася на 6% порівняно з 2017 роком, а попит на авіаперельоти збільшився на 29% - до 10,7 млн осіб.

У 2018 році українці найчастіше відвідували Польщу, Угорщину, Молдову, Румунію і Білорусь. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

За попередніми даними відомства, за 2018 рік серед найбільш відвідуваних українцями країн також Словаччина, Єгипет і Туреччина.

Крім перерахованих вище країн, зріс попит на поїздки в Німеччину (її відвідало на 165 тис. осіб більше, ніж минулого року), Італію (+125 тис.), Іспанію (+50 тис.), Грецію і Данію (по +30 тис .), Австрію і Кіпр (+25 тис.), Латвію (+20 тис.), Болгарію і Чехію (по +15 тис.), Естонію і Швейцарію (по + 10 тис.).

При цьому відомство констатує збільшення поїздок українців через кордон зі Словаччиною на 22%, Румунією - на 17%, а також збільшення попиту на авіаперельоти на 29% до 10,7 млн осіб.

За попередніми даними Держприкордонслужби, в 2018 році кількість українців, що подорожують за кордон, збільшилася на 6% порівняно з 2017 роком.

Відомство пояснює це введенням режиму безвізових поїздок до країн Європейського Союзу та спрощенням прикордонних формальностей.