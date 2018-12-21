 

21 декабря

16:02

Ще три парафії приєдналися до Православної церкви України

15:32

«Треба вжарить»: Кабмін дав старт перевірці облгазів Фірташа

13:01

«Абсолютному злодію» Насірову знов не пощастило у суді

10:28

РФ немає у списку країн, які українці відвідували найчастіше в 2018 році

10:15

Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

09:59

УПЦ МП майже зріклася РПЦ і Кирила Гундяєва: «жодних стосунків, субординації, керування»

08:40

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено 6 окупантів

20 декабря

23:53

Митрополит Епіфаній прокоментував перейменування УПЦ МП: «Реальність повинна відповідати суті»

20:16

Оприлюднено календарний план заходів з підготовки та проведення виборів президента

19:43

УПЦ МП має два місяці на добровільне перейменування

18:25

Депутати продовжили мораторій на продаж сільгоспземель

17:23

Конкурс на голів Податкової і Митної служб оголосять не раніше січня

15:37

На думку Путіна, головорізи Вагнера мають вбивати українців «в межах російського законодавства»

14:31

Прийняття закону про перейменування УПЦ МП в Раді відсвяткували урочистим побиттям Бойка і Шуфрича (відео)

14:04

Досить служити під прикриттям: Рада зобов'язала УПЦ Московського патріархату взяти своє справжнє ім’я

13:44

Фото- і відеофіксація порушень ПДР запрацює в усій Україні в першій половині 2019 року

13:15

Путін зваблює «близьких» українців: в Україні стає «все гірше і гірше». А в РФ, мабуть, все краще і краще

12:59

В Ірпені депутати і «тітушки» винесли генеральний вирок місту: «Закатати у бетон!»

12:07

Євросуд анулював чинність санкцій, накладених на Азарова

11:24

З Ахметова, Єфремова і Королевської знято звинувачення у фінансуванні тероризму

09:12

Дoба ООС: жодних втрат

19 декабря

23:16

Порошенко звільнив свою радницю – кандидата у президенти

19:30

Держстат підтвердив зростання ВВП України в 3-му кварталі на 2,8%

19:21

Консульство РФ другий тиждень не забирає тіло російського найманця, який помер у Дрогобицькій колонії

17:04

Симулянт Насіров програв суд лікарю

16:26

Перша громада Буковини перейшла із УПЦ МП до єдиної Православної церкви України

16:07

Росії байдуже до своїх громадян: вона готується до виборів в Україні

14:19

Зміна «амплуа»: Жебрівський відмовився від посади аудитора НАБУ – щоб «боротися з корупцією»

14:00

Британський військовий корабель-розвідник увійшов до порту Одеси

13:34

На кардіолога, який свідчив, що Насіров під ковдрою не вмирає, а займається чимось іншим, чекає суд

РФ немає у списку країн, які українці відвідували найчастіше в 2018 році

При цьому в 2018 р. кількість українців, що подорожують за кордон, збільшилася на 6% порівняно з 2017 роком, а попит на авіаперельоти збільшився на 29% - до 10,7 млн осіб.


У 2018 році українці найчастіше відвідували Польщу, Угорщину, Молдову, Румунію і Білорусь. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

За попередніми даними відомства, за 2018 рік серед найбільш відвідуваних українцями країн також Словаччина, Єгипет і Туреччина.

Крім перерахованих вище країн, зріс попит на поїздки в Німеччину (її відвідало на 165 тис. осіб більше, ніж минулого року), Італію (+125 тис.), Іспанію (+50 тис.), Грецію і Данію (по +30 тис .), Австрію і Кіпр (+25 тис.), Латвію (+20 тис.), Болгарію і Чехію (по +15 тис.), Естонію і Швейцарію (по + 10 тис.).

При цьому відомство констатує збільшення поїздок українців через кордон зі Словаччиною на 22%, Румунією - на 17%, а також збільшення попиту на авіаперельоти на 29% до 10,7 млн осіб.

За попередніми даними Держприкордонслужби, в 2018 році кількість українців, що подорожують за кордон, збільшилася на 6% порівняно з 2017 роком.

Відомство пояснює це введенням режиму безвізових поїздок до країн Європейського Союзу та спрощенням прикордонних формальностей.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

21 Декабря 2018 10:28

 

 

Триває останній тиждень воєнного стану. Які ваші враження і побажання?

Чудово! Треба продовжити! (2)

Це ганебна профанація, а не «воєнний стан» (6)

Завдяки воєнному стану українці можуть спокійно спати навіть у новорічну ніч (1)

Треба вводити воєнний стан у Києві - щоб депортувати до РФ Медведчука (16)

Це передвиборча «фішка» Порошенка – и більш нічого (1)

Я й досі не зрозумів, навіщо цей тимчасовий воєнний стан (3)

Это еще одна попытка вбить клин в спину братскому российскому режиму (0)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 