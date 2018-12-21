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«Треба вжарить»: Кабмін дав старт перевірці облгазів Фірташа

Уряд офіційно звернувся до НКРЕКП з проханням провести перевірки усіх облгазів на дотримання законодавства.


Про це повідомив прем'єр-міністр Вололимир Гройсман у Twitter. «Це монопольна історія. З монополістами треба діяти жорстко, щоб вони не виходили за межі здорового глузду і закону. Усі, хто надає людям послуги, мають поважати цих людей», - написав він, повідомляє Економічна правда.

«Ніяких попередніх нарахувань та донарахувань від монополістів у платіжках за тепло бути не може. Їх оплачувати не потрібно, і вони не мають впливу на субсидії», - підкреслив він.

Нагадаємо, у грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У «Регіональній газовій компанії», що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають «нарахування облгазами додаткових платежів» за спожитий населенням газ.

Для цього уряд рекомендував Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, разом із Міністерством енергетики, Міністерством регіонального розвитку, Міністерством соціальної політики, Антимонопольним комітетом і фіскальною службою сформувати робочу групу, до складу якої також увійдуть народні депутати України.

«Їх треба вжарить по перше число, бо монополісти вже сіли на голову і звісили ноги», - сказав раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.

6 грудня НАК «Нафтогаз України» повідомив, що облгази і газзбути групи РГК Дмитра Фірташа дезінформують споживачів у квитанціях за оплату газу.


"ОБКОМ"

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21 Декабря 2018 15:32

 

 

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Это еще одна попытка вбить клин в спину братскому российскому режиму (0)

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