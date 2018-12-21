Ще три парафії приєдналися до Православної церкви України

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії ПЦУ.

У повідомленні говориться:

«Парафія храму святої великомучениці Параскеви с. Тютьки Вінницького району свій вибір зробила ще напередодні Об’єднавчого Собору. Разом із настоятелем отцем Іваном Просяновським релігійна громада вирішила підтримати Помісну Православну Церкву.

Вже після Собору, 19 грудня, в день пам’яті святителя Миколая, громада підтвердила своє попереднє рішення і приєдналася до Православної Церкви України. За богослужінням підносилися молитви за Предстоятеля ПЦУ Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія та митрополита Вінницького і Барського Симеона. Радісна новина швидко розійшлася по селу. Старенькі парафіяни, а також ті, хто не змогли бути у храмі, бо були зайняті на роботі, телефонували і вітали настоятеля. Староста парафії розповідає, що її телефон також був «червоний».

Радісно сприйняли пропозицію перейти під юрисдикцію ПЦУ і у с. Рівець, де о. Іван Просяновський також є настоятелем. Парафіяни заявили, що ніколи не сумнівалися у своєму священикові і будуть раді разом із ним надалі молитися в Українській Церкві.

Крім цього у Вінницькому районі до Української Помісної Православної Церкви приєдналася парафія с. Коло-Михайлівки, де править благочинний Вінницького району архімандрит Дорофей (Маркевич). Нагадаємо, що о. Дорофей разом із митрополитом Симеоном був учасником Об’єднавчого Собору у м. Києві».