Україні знизила тариф на транзит газу вдвічі

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила тарифи газотранспортної системи вдвічі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала голова НКРЕКП Оксана Кривенко, повідомляє Прямий.

«Встановили тимчасові тарифи для АТ «Укртрансгаз» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на перший рік другого регуляторного періоду. Вони зменшились удвічі. Ми входимо у новий 2019 рік з європейськими конкурентоздатними тарифами», - написала Кривенко.

Вона підкреслила, що після встановлених тарифів кінцева ціна газу на оптовому ринку знизиться на 6 доларів.

«Зазначені тарифи є складовою кінцевої ціни природного газу для наших споживачів, - фактично на 6 доларів зменшиться ціна імпортованого блакитного палива на оптовому ринку. Українська газотранспортна система закріпить свою конкурентоздатність, як абсолютна та більш економічно вигідна альтернатива Північному потоку та іншим обхідним газогонам. Сподіваюсь, таке рішення НКРЕКП сприятиме укладанню вигідного транзитного контракту після 2019 року», - написала Кривенко.

На її думку, зниження тарифів також приведе до збільшення завантаженості газопроводів та газосховищ, задіяних у постачанні палива на український ринок.

«Також газовидобувна галузь отримала додатковий стимул для нарощування обсягів виробництва. Це особливо важливо напередодні 2019 року, коли будуть проводитись міжнародні аукціони на залучення іноземних інвестицій у газовидобувні площі. Сподіваюсь, тепер вони пройдуть особливо вдало. Вважаю, що сьогоднішнім рішенням про зниження тарифів, ми зміцнили міжнародні позиції України», - відзначила голова НКРЕКП.

Кривенко додала, що тариф покриває усі операційні витрати оператора ГТС і забезпечує достатній рівень прибутку для інвестицій.

Нові тарифи наберуть чинності 1 січня 2019 року.