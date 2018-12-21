«Енергоатом» не бачить нічого скандального у підписанні угоди з російським «ТВЕЛ», проте вбачає спотворення фактів Прес-служба НАЕК «Енергоатом» оприлюднило заяву «Щодо публікації у виданні «Дзеркало Тижня» про нібито таємну додаткову угоду із ВАТ «ТВЕЛ».

В заяві йдеться про наступне: «Напіврозпад колись найфаховішого та впливовішого ЗМІ продемонструвало «Дзеркало тижня» статтею щодо поставок ядерного палива на українські АЕС. Ексклюзивне інтерв’ю президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського, яке він оперативно, три тижні тому, дав редакторові відділу «Економічна політика» видання «Дзеркало тижня» пані Аллі Єрьоменко на її прохання, так і не було опубліковане. Натомість у статті, що готувалася майже місяць, спотворені не лише вирвані з контексту цитати, але і достовірна інформація, що лише побіжно згадується у статті. Так, закид про «втаємничення» інформації про додаткову угоду з ВАТ «ТВЕЛ» не відповідає дійсності, оскільки про її укладання було поінформовано не лише українську владу, але й усіх представників американського уряду та енергетичної галузі США, з якими відбувалися зустрічі. Зокрема, делегацію Комісії ядерного регулювання (U.S. Nuclear Regulatory Commission, NRC) на чолі з комісіонером Стівеном Бернсом, директора Офісу Міністерства енергетики США в Україні пані Хізер Белл, міністра енергетики США Ріка Перрі та заступника голови Департаменту енергетики США Едварда МакГініса. Жодних зауважень щодо укладання додаткової угоди з боку американської сторони не прозвучало. Зауважимо, що про укладання додаткової угоди з ВАТ «ТВЕЛ» інформація звучала навіть на комітетських слуханнях, що проводив Комітет ВР України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, причому представник Дзеркала тижня був присутній на цьому засіданні. Така ж маніпуляція спостерігається і зі згадкою про лист на адресу уряду про необхідність проведення наради у закритому режимі. Адже на ній розглядалася конфіденційна інформація, що міститься у контрактних документах стосовно поставок ядерного палива – з боку ВАТ «ТВЕЛ» і Westinghouse. Більш того, видання добре проінформоване, що приводом для підписання додаткової угоди стало якраз розширення поставок ядерного палива виробництва Westinghouse, а відтак умови документу передбачають: - не збільшення, як пише «ДТ», а скорочення обсягів поставок російського палива; - не продовження, як пише «ДТ», а обмеження 2025 роком строків поставок російського палива; - перегляд методики ціноутворення на російське паливо, з метою врахування поточних тенденцій на світовому ринку ядерних матеріалів та покращення цінових умов для ДП «НАЕК «Енергоатом». Маніпулювання «Дзеркалом тижня» інформацією найкраще ілюструє анекдот про те як виходить новина: Рабінович у Фішера виграв в шахи. Після перевірки інформації виявляється, що не Рабінович, а Іванов; не в шахи, а на більярді, і не виграв, а програв. Тим більше, що НАЕК «Енергоатом» був і залишається світовим лідером з диверсифікації джерел поставок ядерного палива для реакторів ВВЕР-1000 та стартовим майданчиком для компанії Westinghouse для подальшої експансії на світові ринки палива для реакторів ВВЕР. Причому фінансування проекту кваліфікації ядерного палива на всіх його етапах відбувалося не за рахунок компанії Westinghouse, а – на першому етапі за рахунок Держдепу (в рамках Міжнародної програми ядерної безпеки - МПЯБ), а після її завершення – за рахунок НАЕК «Енергоатом» та частково - Westinghouse. Протягом останнього часу НАЕК «Енергоатом» створено всі можливі умови для надійного та стабільного забезпечення АЕС ядерним паливом, зокрема: - впроваджено реальну диверсифікацію постачання ядерного палива на АЕС України шляхом суттєвого збільшення кількості енергоблоків ВВЕР‑1000, що використовують паливо Westinghouse - більше половини парку реакторів ВВЕР‑1000 в Україні з 2021 року; - включено до контракту з компанією Westinghouse умову щодо постачання палива для усіх 13 енергоблоків ВВЕР‑1000 протягом 12 місяців з моменту виникнення такої потреби (розміщення замовлення); - створено запас ядерного палива в обсязі, що забезпечує безперебійну роботу українських АЕС протягом більше одного року. Завдяки цим заходам на даний час повністю виключений ризик виникнення дефіциту ядерного палива у випадку форс-мажорних обставин або недружніх дій з боку РФ. Саме таким чином має відбуватися реальна диверсифікація джерел поставок енергоресурсів, метою якої є уникнення залежності від будь-якої монополії».

"ОБКОМ" Версия для печати 21 Декабря 2018 18:18 Опубликовать Tweet





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