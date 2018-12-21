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Рада ЄС одностайно продовжила економічні санкції проти Росії

Євросоюз 21 грудня продовжив економічні санкції проти Росії до 31 липня 2019 року.


Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

«Це рішення стало наслідком доповіді президента Макрона та канцлера Меркель на Європейській раді 13-14 грудня щодо стану імплементації Мінських домовленостей, до чого прив’язані санкції. З огляду на те, що прогрес не досягнутий, Європейська рада прийняла політичне рішення продовжити економічні санкції проти Росії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рішення було прийняте за письмовою процедурою одноголосно.

Раніше офіційний Рим неодноразово заявляв про наміри заблокувати продовження санкцій у попередньому обсязі. Проте іншим лідерам ЄС вдалося переконати італійське керівництво змінити думку.

Рішення продовжує обмеження ЄС на ведення бізнесу з російськими банківським, фінансовим та енергетичним секторами. Дія поточних обмежувальних заходів ЄС закінчувалася наприкінці січня.


Українська правда

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21 Декабря 2018 18:43

 

 

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