Доба ООС: серед українських військових втрат немає

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 22 грудня говориться:

«21 грудня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 3 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог здійснив прицільні обстріли з мінометів калібру 120 мм та 82 мм в районі населеного пункту Кримське та з мінометів калібру 82 мм поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Новомихайлівка на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Лебединське, Гнутове на Маріупольському напрямку.

Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

За даними розвідки, 21 грудня чотирьох окупантів було знищено та 3 поранено.

Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає».