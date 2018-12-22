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Доба ООС: серед українських військових втрат немає
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 22 грудня говориться:
«21 грудня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 3 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
Зокрема, ворог здійснив прицільні обстріли з мінометів калібру 120 мм та 82 мм в районі населеного пункту Кримське та з мінометів калібру 82 мм поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку.
Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Новомихайлівка на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Лебединське, Гнутове на Маріупольському напрямку.
Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.
За даними розвідки, 21 грудня чотирьох окупантів було знищено та 3 поранено.
Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає».
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