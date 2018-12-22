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Онуфрій зустрівся в Лаврі з послом США (фото)
Про це повідомляє синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ Московського патріархату.
Повідомляється наступне:
«21 грудня 2018 року Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій зустрівся в своїй резиденції в Києво-Печерській Лаврі з Послом США в Україні пані Марі Йованович.
Американського дипломата супроводжували співробітник політичного відділу Посольства А. Купер і перекладач В. Пасічник. В зустрічі також взяв участь заступник Голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоієрей Миколай Данилевич.
Під час зустрічі було обговорено низку актуальних питань церковного життя, церковно-державних відносин, а також забезпечення права на свободу віросповідання».
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