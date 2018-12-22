ПриватБанк оскаржив рішення суду Лондона про невідповідність свого позову до Коломойського

ПриватБанк (Київ) подав апеляцію на рішення Високого суду Лондона від 4 грудня 2018 року про невідповідність його юрисдикції позову держбанку до екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова і шести пов'язаних із ними компаній.

Як повідомили агентству Інтерфакс-Україна в прес-службі фінустанови, направлено апеляцію в Апеляційний суд Англії та Уельсу 21 грудня 2018 року.

Як повідомлялося, ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти І.Коломойського, Г.Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Високий суд Лондона 4 грудня визнав, що ПриватБанк подав позов проти британських компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (іменовані у провадженні як англійські відповідачі), щоб отримати юрисдикцію суду Лондона на подачу позову проти І.Коломойського та Г.Боголюбова.

Суддя аргументував висновок тим, що банк не надав прямого пояснення, чому він подав позов проти зазначених компаній у грудні 2017 року, і жоден з його аргументів, який був представлений пізніше, не є переконливим. Зокрема, деякі наведені банком підстави не могли бути представлені в грудні 2017 року, оскільки банк про них не знав.

При цьому суддя визнав наявність у банку обґрунтованих позовних вимог проти І.Коломойського і Г.Боголюбова як мінімум на кілька мільйонів доларів. Водночас він додав, що банк не має права підбирати прийнятну для себе судову інстанцію, у свою чергу, його екс-власники мають право захищати свої інтереси в Швейцарії, за місцем постійного проживання.

Раніше всі компанії-відповідачі фігурували в постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії ПриватБанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування Національного банку України на суму 19 млрд грн.