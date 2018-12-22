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Порошенко звільнив свою радницю – кандидата у президенти

Президент підписав закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора

Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України».


Про це повідомляє прес-служба Петра Порошенка:

«Люди мають конституційне право вільного вибору віросповідання. Зазначені зміни до закону створюють кращі умови для реалізації такого права для тих, хто вирішуватиме, до якої ж православної юрисдикції належати… Чи то до новоствореної автокефальної Православної Церкви України, чи то до тієї церкви, яка наполягає на збереженні свого зв’язку і залежності від РПЦ», - наголосив глава держави, підписуючи закон.

Президент підкреслив: «Вибір легше робити, коли всі речі названо своїми іменами, коли є достатньо відомостей для того, щоб його добровільно ухвалити. Реалізація закону дасть громадянам усю повноту інформації».

За словами Петра Порошенка, зміни до закону дотримуються принципу свободи віросповідання і рівності всіх конфесій, жодного обмеження конституційних прав громадян не буде.


"ОБКОМ"

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22 Декабря 2018 15:38

 

 

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Це передвиборча «фішка» Порошенка – и більш нічого (1)

Я й досі не зрозумів, навіщо цей тимчасовий воєнний стан (4)

Это еще одна попытка вбить клин в спину братскому российскому режиму (0)

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