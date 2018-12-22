На Львівщині почався перехід парафій Московського патріархату до Православної церкви України

Парафія храму святих апостолів Петра і Павла у Жовкві на Львівщині вирішила вийти з УПЦ Московського патріархату та перейти до Православної церкви України.

Про це у суботу, 22 грудня, у Facebook-спільноті «Жовква – моє місто» повідомив настоятель храму архімандрит Маркіян Каюмов, інформує Zaxid.net.

Маркіян Каюмов додав, що це рішення було прийняте у п'ятницю, 21 грудня, під час засідання парафіяльної ради: «Усе написане там – це правда. Таке рішення було спільно прийняте на засіданні парафільної ради вчора».

Додамо, що Маркіян Каюмов також є речником Львівської єпархії Московського патріархату. У коментарі Zaxid.net він сказав, що рішення про його подальшу роботу на цій посаді буде прийняте пізніше.

Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій у своєму Facebook привітав парафіян і настоятеля храму Петра і Павла з цим рішенням.

«Щиросердечно вітаю православних жовківчан – парафіян храму свв. первов. апп. Петра і Павла м. Жовква на чолі з настоятелем о. архимандритом Маркіяном (Каюмовим) з тим, що вони вчинили мужній крок і перейшли в юрисдикцію Львівсько-Сокальської єпархії Православної Церкви України, змінивши свою приналежність з МП до Єдиної Помісної Православної Церкви України. Хочу побажати вам усім заступництва ваших небесних покровителів і молитовного стояння у Православній вірі», – написав митрополит Димитрій.