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Сьогодні у 78 ОТГ - перші вибори

У неділю, 23 грудня, у 78 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) в 13 областях України пройдуть перші вибори депутатів та голів ОТГ.


Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центральної виборчої комісії.

Як повідомляється, до складу 78 ОТГ увійшли 345 місцевих рад (міських - 9, селищних - 19, сільських - 317). Вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів відбудуться:

у Волинській області - в 9 ОТГ;

у Дніпропетровській області - в 1 ОТГ;

у Житомирській області - в 6 ОТГ;

в Івано-Франківській області - в 4 ОТГ;

у Київській області - в 4 ОТГ;

у Кіровоградській області - в 4 ОТГ;

у Львівській області - в 5 ОТГ;

у Полтавській області - в 3 ОТГ;

у Рівненській області - в 3 ОТГ;

у Тернопільській області - в 5 ОТГ;

у Хмельницькій області - в 3 ОТГ;

у Черкаській області - в 27 ОТГ;

у Чернівецькій області - в 4 ОТГ.

За попередніми підрахунками ЦВК, у виборах зможуть взяти участь близько 453 тисяч виборців. Голосування розпочалося о 08:00 і триватиме до 20:00 неділі. Результати виборів будуть встановлені не пізніше 28 грудня 2018.

Через запровадження воєнного стану в Україні місцеві вибори не будуть проводитись у 10 областях, де діє воєнний стан, а саме у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях.


"ОБКОМ"

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23 Декабря 2018 10:11

 

 

Триває останній тиждень воєнного стану. Які ваші враження і побажання?

Чудово! Треба продовжити! (8)

Це ганебна профанація, а не «воєнний стан» (10)

Завдяки воєнному стану українці можуть спокійно спати навіть у новорічну ніч (1)

Треба вводити воєнний стан у Києві - щоб депортувати до РФ Медведчука (29)

Це передвиборча «фішка» Порошенка – и більш нічого (3)

Я й досі не зрозумів, навіщо цей тимчасовий воєнний стан (4)

Это еще одна попытка вбить клин в спину братскому российскому режиму (0)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 