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Сьогодні у 78 ОТГ - перші вибори
У неділю, 23 грудня, у 78 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) в 13 областях України пройдуть перші вибори депутатів та голів ОТГ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центральної виборчої комісії.
Як повідомляється, до складу 78 ОТГ увійшли 345 місцевих рад (міських - 9, селищних - 19, сільських - 317). Вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів відбудуться:
у Волинській області - в 9 ОТГ;
у Дніпропетровській області - в 1 ОТГ;
у Житомирській області - в 6 ОТГ;
в Івано-Франківській області - в 4 ОТГ;
у Київській області - в 4 ОТГ;
у Кіровоградській області - в 4 ОТГ;
у Львівській області - в 5 ОТГ;
у Полтавській області - в 3 ОТГ;
у Рівненській області - в 3 ОТГ;
у Тернопільській області - в 5 ОТГ;
у Хмельницькій області - в 3 ОТГ;
у Черкаській області - в 27 ОТГ;
у Чернівецькій області - в 4 ОТГ.
За попередніми підрахунками ЦВК, у виборах зможуть взяти участь близько 453 тисяч виборців. Голосування розпочалося о 08:00 і триватиме до 20:00 неділі. Результати виборів будуть встановлені не пізніше 28 грудня 2018.
Через запровадження воєнного стану в Україні місцеві вибори не будуть проводитись у 10 областях, де діє воєнний стан, а саме у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях.
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