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Через рішення НКРЕКП «Укртрансгаз» очікує втрату 22 мільярдів

Після затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) тимчасових тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і виходу, АТ «Укртрансгаз» очікує дефіцит близько 22 млрд грн в 2019 році.


Про повідомляє прес-служба «Укртрансгазу», інформує Інтерфакс-Україна.

За інформацією прес-служби, розраховано фінансовий план на 2019 рік згідно з затвердженими регулятором тарифами: прогнозується дефіцит коштів близько 22 млрд грн.

«Нові тимчасові тарифи і ігнорування Регулятором ситуації з критично низьким рівнем розрахунків облгазів за балансування унеможливлюють повне і своєчасне фінансування АТ «Укртрансгаз» закупівель газу на балансування ГТС, виплати заробітних плат, проведення ремонтів та здійснення капітальних інвестицій», - йдеться в повідомленні.

В АТ «Укртрансгаз» назвали фактори, які призводять до дефіциту коштів. Зокрема, у 2018 році компанія використовує для виробничо-технічних витрат (ВТВ) 3302 млн куб. м газу, що закуповувався за ринковою процедурою на ProZorro. В обґрунтування тарифів на 2019 рік, які компанія подала регулятору, зазначено необхідний обсяг газу на ВТВ - 3322 млн куб. м газу. За розрахунками НКРЕКП, компанія обмежить закупівлі 2630 млн куб. м.

У 2018 році середня ціна закупівлі газу за прозорими ринковими тендерами становила 8743 грн куб. м без ПДВ. За формулами згідно контрактів, підписаних компанією, ціна закупівлі газу в 2019 році очікується на рівні 11 095 грн куб. м без ПДВ. НКРЕКП пропонує АТ «Укртрансгаз» закуповувати газ за ціною 7657 грн куб. м без ПДВ.

Витрати на оплату праці, передбачені НКРЕКП у тимчасовому тарифі, на 25% нижче зобов'язань АТ «Укртрансгаз» згідно колективному договору.

При розрахунку тарифів регулятор необґрунтовано обмежив на 10 млрд грн кошти, доступні компанії для здійснення капітальних інвестицій. Ці дії оскаржуються компанією в судовому порядку.

Також в прес-службі «Укртрансгазу» відзначили, що продовження дії цих тарифів ставить під загрозу стабільну роботу підприємства в 2019 році.


"ОБКОМ"

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23 Декабря 2018 14:01

 

 

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