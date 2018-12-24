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Доба ООС: у зоні бойових дій затишшя
Про повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 24 грудня говориться:
«23 грудня російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню.
Протягом минулого дня жоден український військовий не постраждав.
За даними розвідки, 23 грудня внаслідок невмілого поводження зі зброєю в ході заходів бойової підготовки один окупант загинув, та двоє отримали поранення.
Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Піски на Донецькому напрямку. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає».
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