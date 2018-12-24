Доба ООС: у зоні бойових дій затишшя

Триває останній тиждень воєнного стану. Які ваші враження і побажання? Чудово! Треба продовжити! (11) Це ганебна профанація, а не «воєнний стан» (10) Завдяки воєнному стану українці можуть спокійно спати навіть у новорічну ніч (3) Треба вводити воєнний стан у Києві - щоб депортувати до РФ Медведчука (32) Це передвиборча «фішка» Порошенка – и більш нічого (3) Я й досі не зрозумів, навіщо цей тимчасовий воєнний стан (5) Это еще одна попытка вбить клин в спину братскому российскому режиму (0) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ