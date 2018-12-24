Російський суд оголосив вирок чотирьом кримським татарам: 9 і 17 років

Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ 24 грудня оголосив вирок фігурантам першої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеїтова – до 9 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє об'єднання «Кримська солідарність», інформує Крим.Реалії.

Адвокати повідомили, що мають намір оскаржити рішення суду.

21 грудня засуджені виступили в суді з останнім словом. Жоден з фігурантів своєї провини не визнав. Всі вказували на «політично-вмотивований характер» кримінальної справи.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.