 

24 декабря

12:37

Тимошенко і «Блок Порошенко» вихваляються своїми переконливими перемогами на виборах в ОТГ

11:10

Російський суд оголосив вирок чотирьом кримським татарам: 9 і 17 років

08:37

Доба ООС: у зоні бойових дій затишшя

23 декабря

14:01

Через рішення НКРЕКП «Укртрансгаз» очікує втрату 22 мільярдів

10:11

Сьогодні у 78 ОТГ - перші вибори

09:23

В ООН ухвалили ще одну резолюцію - з тимчасовими офіційними назвами Криму і Севастополя

09:02

Дoба ООС: втрати тільки в окупантів

22 декабря

21:24

На Львівщині почався перехід парафій Московського патріархату до Православної церкви України

21:11

АМКУ хоче отримати подарунки від Ахметова під ялинку: розгляд справи ДТЕК перенесено на кінець грудня

15:38

Президент підписав закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора

13:12

ПриватБанк оскаржив рішення суду Лондона про невідповідність свого позову до Коломойського

12:01

Онуфрій зустрівся в Лаврі з послом США (фото)

08:42

Доба ООС: серед українських військових втрат немає

21 декабря

21:57

У січні в Україну прибуде група військовослужбовців Військово-морських сил Великої Британії

18:43

Рада ЄС одностайно продовжила економічні санкції проти Росії

18:18

«Енергоатом» не бачить нічого скандального у підписанні угоди з російським «ТВЕЛ», проте вбачає спотворення фактів

17:30

Україні знизила тариф на транзит газу вдвічі

16:02

Ще три парафії приєдналися до Православної церкви України

15:32

«Треба вжарить»: Кабмін дав старт перевірці облгазів Фірташа

13:01

«Абсолютному злодію» Насірову знов не пощастило у суді

10:28

РФ немає у списку країн, які українці відвідували найчастіше в 2018 році

10:15

Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

09:59

УПЦ МП майже зріклася РПЦ і Кирила Гундяєва: «жодних стосунків, субординації, керування»

08:40

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено 6 окупантів

20 декабря

23:53

Митрополит Епіфаній прокоментував перейменування УПЦ МП: «Реальність повинна відповідати суті»

20:16

Оприлюднено календарний план заходів з підготовки та проведення виборів президента

19:43

УПЦ МП має два місяці на добровільне перейменування

18:25

Депутати продовжили мораторій на продаж сільгоспземель

17:23

Конкурс на голів Податкової і Митної служб оголосять не раніше січня

15:37

На думку Путіна, головорізи Вагнера мають вбивати українців «в межах російського законодавства»

Російський суд оголосив вирок чотирьом кримським татарам: 9 і 17 років

Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ 24 грудня оголосив вирок фігурантам першої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеїтова – до 9 років колонії суворого режиму.


Про це повідомляє об'єднання «Кримська солідарність», інформує Крим.Реалії.

Адвокати повідомили, що мають намір оскаржити рішення суду.

21 грудня засуджені виступили в суді з останнім словом. Жоден з фігурантів своєї провини не визнав. Всі вказували на «політично-вмотивований характер» кримінальної справи.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

24 Декабря 2018 11:10

 

 

Триває останній тиждень воєнного стану. Які ваші враження і побажання?

Чудово! Треба продовжити! (11)

Це ганебна профанація, а не «воєнний стан» (10)

Завдяки воєнному стану українці можуть спокійно спати навіть у новорічну ніч (3)

Треба вводити воєнний стан у Києві - щоб депортувати до РФ Медведчука (32)

Це передвиборча «фішка» Порошенка – и більш нічого (3)

Я й досі не зрозумів, навіщо цей тимчасовий воєнний стан (5)

Это еще одна попытка вбить клин в спину братскому российскому режиму (0)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 