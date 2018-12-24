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Тимошенко і «Блок Порошенко» вихваляються своїми переконливими перемогами на виборах в ОТГ

Жоден фаворит не вважає себе переможеним.


У неділю, 23 грудня, відбулися вибори у 77 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). Сьогодні представники провідних політичних сил підводять підсумки.

Так, представники партій «БПП «Солідарність» оголосили свою перемогу. Як заявив народний депутат Сергій Березенко на брифінгу за підсумками виборів, «реформа децентралізації, яку ініціював Президент П.Порошенко, має сталу підтримку українців… Ми бачимо нові історії успіху, ми бачимо справжніх, відповідальних лідерів громад, яким довіряють люди. І тому наша партія перемагає», – переконаний Березенко.

За попередніми підсумками, головами 52 ОТГ стали кандидати, висунуті партією «БПП «Солідарність», самовисуванці-члени партії, а також самовисуванці, які йшли за підтримки місцевих партійних організацій.

Результати інших політичних сил: ВО «Батьківщина» – 5 ОТГ, Аграрна партія – 2, «УКРОП» – 2, ВО «Свобода» – 1, «Самопоміч» -1, Народна партія – 1 ОТГ.

Проте лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко святкує перемогу своєї партії.

«З виборів депутатів об'єднаних територіальних громад, які йшли від партій, а не самовисуванням, результат такий. Абсолютне перше місце, з великим відривом, з результатом 35,7% зайняла партія «Батьківщина». На другому місці з результатом 22,7% - «Блок Петра Порошенка». Дуже хороший результат отримала «Аграрна партія» і посіла третє місце з результатом 8,3%», - повідомила на прес-конференції в понеділок у Києві.

Лідер «Батьківщини» також заявила про численні, на її переконання, організовані владою, порушення на виборах в ОТГ: фальсифікації, підкуп тощо.

Вона зазначила, що кандидатів-самовисуванців на посаду голови ОТГ примушували балотуватися від БПП.

Крім того, Тимошенко зазначила, що представники «Блоку Петра Порошенка» вводять в оману, коли заявляють про свої перемоги на виборах у ОТГ.

«Хочу трохи роз'яснити ситуацію. Річ у тому, що під час виборів в об'єднані територіальні громади обираються голови ОТГ - як мери - які в більшості своїй поголовно йдуть самовисуванням. І тільки ті, кого зламали через коліно і яких поставили під кримінальні справи йдуть від влади, тому що у них просто виходу іншого немає. І цих примусових людей - кандидатів на голів об'єднаних територіальних громад, які змушені були всупереч здоровому глузду йти від влади, і які набрали голоси, вони в БПП демонструють як свою перемогу», - пояснила Ю. Тимошенко.


"ОБКОМ"

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24 Декабря 2018 12:37

 

 

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