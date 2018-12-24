Надмірне вживання алкоголю шкодить навіть спікеру Ради Федерації РФ: їй примарилося, що Православну церкву України створили «священики-нацисти»

Та й взагалі: поява автокефальної Православної церкви – це в уяві Валі Матвієнко («третьої людини» у владі РФ) «злочин».

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко вважає створення автокефальної церкви в Україні «злочином». Про це вона заявила в понеділок на прес-конференції за підсумками осінньої сесії верхньої палати російського парламенту, передає ТАСС.

«Ви подивіться, що вони творять з церквою. Це ж злочин, те, що відбувається на Україні, коли світська влада грубо втрутилася в духовну діяльність Української православної церкви, коли силою зібрали якихось священиків, які кричать нацистські гасла», - заявила Матвієнко.

«Далі більше - видається указ президента, відповідно до якого вони наполягають, щоб УПЦ протягом чотирьох місяців була перереєстрована і названа Московською», - продовжила спікер.

«Вони просто ведуть до бійні, до громадянської війни», - переконана Матвієнко.