Надмірне вживання алкоголю шкодить навіть спікеру Ради Федерації РФ: їй примарилося, що Православну церкву України створили «священики-нацисти»

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Та й взагалі: поява автокефальної Православної церкви – це в уяві Валі Матвієнко («третьої людини» у владі РФ) «злочин».


Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко вважає створення автокефальної церкви в Україні «злочином». Про це вона заявила в понеділок на прес-конференції за підсумками осінньої сесії верхньої палати російського парламенту, передає ТАСС.

«Ви подивіться, що вони творять з церквою. Це ж злочин, те, що відбувається на Україні, коли світська влада грубо втрутилася в духовну діяльність Української православної церкви, коли силою зібрали якихось священиків, які кричать нацистські гасла», - заявила Матвієнко.

«Далі більше - видається указ президента, відповідно до якого вони наполягають, щоб УПЦ протягом чотирьох місяців була перереєстрована і названа Московською», - продовжила спікер.

«Вони просто ведуть до бійні, до громадянської війни», - переконана Матвієнко.


Українська правда

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24 Декабря 2018 17:38

 

 

Триває останній тиждень воєнного стану. Які ваші враження і побажання?

Чудово! Треба продовжити! (13)

Це ганебна профанація, а не «воєнний стан» (12)

Завдяки воєнному стану українці можуть спокійно спати навіть у новорічну ніч (4)

Треба вводити воєнний стан у Києві - щоб депортувати до РФ Медведчука (34)

Це передвиборча «фішка» Порошенка – и більш нічого (3)

Я й досі не зрозумів, навіщо цей тимчасовий воєнний стан (5)

Это еще одна попытка вбить клин в спину братскому российскому режиму (0)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 