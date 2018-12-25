Доба ООС: трьох українських військових поранено

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 25 грудня говориться:

«24 грудня російські окупаційні війська 20 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 7 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог здійснив обстріли двічі з мінометів калібру 120 та 82 мм позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, та селища Піски на Донецькому напрямку, а із мінометів калібру 82 мм по населеному пункті Кряківка на Луганському напрямку, селища Луганське на Донецькому напрямку, та селища Гнутове, що на Маріупольському напрямку.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі в районі селища Кримське на Луганському напрямку, населеного пункту Новоолександрівка на Попаснянському напрямку, селищ Кам'янка, Піски, Тарамчук, Луганське - на Донецькому напрямку, селища Південне на Горлівському напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку.

Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби.

Протягом минулої доби троє військовослужбовців отримали поранення.

За даними розвідки, 24 грудня одного окупанта було знищено та шість поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав».