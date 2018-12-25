Вселенський патріарх не відмовив собі у задоволенні «потролити» блазнів Москви цукерками «Рошен»

Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував наклеп із Москви, що він нібито за хабар надав Українській православній церкві автокефалію.

Про це повідомляє Lenta.UA.

«Хоча Російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, насправді я отримав не гроші, а багато карамельок і шоколадок із фабрики Порошенка», – зауважив Варфоломій, звертаючись до дітей, котрі 24 грудня у супроводі батьків прийшли до патріарха привітати зі святом і співали предстоятелю Вселенської патріархії колядки. А потім патріарх за традицією «засіяв» дітвору солодощами виробництва компанії Roshen. Таким чином Варфоломій відповів на звинувачення «негідників – як церковних блазнів у Москві, так і самого президента Путіна», – повідомив сайт Вселенської патріархії ORTHODOXIA.INFO і оприлюднив відповідне відео.

Вселенський патріарх дав зрозуміти, що відмовляється сприймати всерйоз звинувачення з Москви у хабарництві.

За його словами, президент України від великої радості, з якою його країна сприйняла набуття автокефалії, відправив до Вселенського патріархату пакети цукерок і шоколаду виробництва своєї фабрики. Цими солодощами патріарх і пригостив дітей, які його відвідали.