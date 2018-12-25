Через негоду знеструмлено 128 населених пунктів

Унаслідок ускладнення погодних умов у восьми областях України знеструмлено 128 населених пунктів, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«У ніч на 25 грудня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, місцями мокрий сніг та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлені 128 населених пунктів у восьми областях, а саме Дніпропетровська - 46, Кіровоградська - 43, Миколаївська - 16, Чернівецька - 8, Київська - 6, Черкаська - 5, Запорізька - 2 і Чернігівська – 2», - йдеться в повідомленні на сайті відомства у вівторок уранці.

Відзначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

«Рух автомобільного транспорту автошляхами забезпечено. Для надання проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 2 тис. 181 осіб і 1 тис. 600 од. техніки», - додали в ДСНС.