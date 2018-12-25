 

25 декабря

11:35

«Рух» Саакашвіли розколовся

09:37

Через негоду знеструмлено 128 населених пунктів

09:12

Вселенський патріарх не відмовив собі у задоволенні «потролити» блазнів Москви цукерками «Рошен»

09:01

Доба ООС: трьох українських військових поранено

24 декабря

17:38

Надмірне вживання алкоголю шкодить навіть спікеру Ради Федерації РФ: їй примарилося, що Православну церкву України створили «священики-нацисти»

12:37

Тимошенко і «Блок Порошенко» вихваляються своїми переконливими перемогами на виборах в ОТГ

11:10

Російський суд оголосив вирок чотирьом кримським татарам: 9 і 17 років

08:37

Доба ООС: у зоні бойових дій затишшя

23 декабря

14:01

Через рішення НКРЕКП «Укртрансгаз» очікує втрату 22 мільярдів

10:11

Сьогодні у 78 ОТГ - перші вибори

09:23

В ООН ухвалили ще одну резолюцію - з тимчасовими офіційними назвами Криму і Севастополя

09:02

Дoба ООС: втрати тільки в окупантів

22 декабря

21:24

На Львівщині почався перехід парафій Московського патріархату до Православної церкви України

21:11

АМКУ хоче отримати подарунки від Ахметова під ялинку: розгляд справи ДТЕК перенесено на кінець грудня

15:38

Президент підписав закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора

13:12

ПриватБанк оскаржив рішення суду Лондона про невідповідність свого позову до Коломойського

12:01

Онуфрій зустрівся в Лаврі з послом США (фото)

08:42

Доба ООС: серед українських військових втрат немає

21 декабря

21:57

У січні в Україну прибуде група військовослужбовців Військово-морських сил Великої Британії

18:43

Рада ЄС одностайно продовжила економічні санкції проти Росії

18:18

«Енергоатом» не бачить нічого скандального у підписанні угоди з російським «ТВЕЛ», проте вбачає спотворення фактів

17:30

Україні знизила тариф на транзит газу вдвічі

16:02

Ще три парафії приєдналися до Православної церкви України

15:32

«Треба вжарить»: Кабмін дав старт перевірці облгазів Фірташа

13:01

«Абсолютному злодію» Насірову знов не пощастило у суді

10:28

РФ немає у списку країн, які українці відвідували найчастіше в 2018 році

10:15

Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

09:59

УПЦ МП майже зріклася РПЦ і Кирила Гундяєва: «жодних стосунків, субординації, керування»

08:40

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено 6 окупантів

20 декабря

23:53

Митрополит Епіфаній прокоментував перейменування УПЦ МП: «Реальність повинна відповідати суті»

«Рух» Саакашвіли розколовся

Позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко прийняв рішення вийти з партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі і має намір продовжити політичну діяльність в партії «Воля».


«Я прийняв рішення припинити партнерство із Михайлом Саакашвілі в політичній партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі і вийти з цієї партії», - цитує слова Ю.Дерев'янка прес-служба парламентарія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У повідомленні наголошується, що таке саме рішення ухвалили 19 обласних команд «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі і 90% депутатів місцевих рад. Далі політична команда продовжить політичну діяльність в партії «Воля2.

За інформацією прес-служби, рішення про це було ухвалено під час форуму команди Ю.Дерев'янка, який відбувся в Києві 24 грудня за участю близько 450 представників зі 100 міст України.

Політик зазначив, що ключовою причиною його виходу з партнерства із М.Саакашвілі стала розбіжність у пріоритетах.

«За цей рік я доклав багато зусиль, щоб наша команда ставала справжньою потужною політичною силою, яка здатна вести за собою українське суспільство і формувати новий порядок денний країни. Але це неможливо за такої позиції партнерів. Люди з моєї команди неодноразово вимагали від мене жорстких дій в цій ситуації. Але, на жаль, за результатами всіх наших останніх зустрічей остаточно стало зрозуміло, що для Михайла Саакашвілі пріоритетом є Грузія (і це можна зрозуміти, це природно), а для мене пріоритетом завжди була і є – Україна», - заявив Ю.Дерев'янко.

Він наголосив, що надалі його команда буде самостійно втілювати все, що задумано, і здобуде перемогу. «І для цього ми маємо все: ідею, команду, готовність боротися і перемагати!»- сказав нардеп.

Ю.Дерев'янко наголосив, що його команда має гідно пройти перший і другий тур президентських виборів в Україні.

«Одразу після цього починається виборча кампанія до парламенту, у фокусі уваги тримаємо місцеві вибори, нас має ставати дедалі більше», - закликав Ю.Дерев'янко.

Прес-служба політика нагадує, що партія «Воля» була створена активістами «Громадянського сектору Евромайдану» в 2014 році, а 19 квітня 2017 партія «Воля» об'єдналася з партією «Рух нових сил».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

25 Декабря 2018 11:35

 

 

Триває останній тиждень воєнного стану. Які ваші враження і побажання?

Чудово! Треба продовжити! (13)

Це ганебна профанація, а не «воєнний стан» (12)

Завдяки воєнному стану українці можуть спокійно спати навіть у новорічну ніч (5)

Треба вводити воєнний стан у Києві - щоб депортувати до РФ Медведчука (35)

Це передвиборча «фішка» Порошенка – и більш нічого (4)

Я й досі не зрозумів, навіщо цей тимчасовий воєнний стан (5)

Это еще одна попытка вбить клин в спину братскому российскому режиму (0)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 