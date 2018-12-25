«Рух» Саакашвіли розколовся

Позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко прийняв рішення вийти з партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі і має намір продовжити політичну діяльність в партії «Воля».

«Я прийняв рішення припинити партнерство із Михайлом Саакашвілі в політичній партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі і вийти з цієї партії», - цитує слова Ю.Дерев'янка прес-служба парламентарія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У повідомленні наголошується, що таке саме рішення ухвалили 19 обласних команд «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі і 90% депутатів місцевих рад. Далі політична команда продовжить політичну діяльність в партії «Воля2.

За інформацією прес-служби, рішення про це було ухвалено під час форуму команди Ю.Дерев'янка, який відбувся в Києві 24 грудня за участю близько 450 представників зі 100 міст України.

Політик зазначив, що ключовою причиною його виходу з партнерства із М.Саакашвілі стала розбіжність у пріоритетах.

«За цей рік я доклав багато зусиль, щоб наша команда ставала справжньою потужною політичною силою, яка здатна вести за собою українське суспільство і формувати новий порядок денний країни. Але це неможливо за такої позиції партнерів. Люди з моєї команди неодноразово вимагали від мене жорстких дій в цій ситуації. Але, на жаль, за результатами всіх наших останніх зустрічей остаточно стало зрозуміло, що для Михайла Саакашвілі пріоритетом є Грузія (і це можна зрозуміти, це природно), а для мене пріоритетом завжди була і є – Україна», - заявив Ю.Дерев'янко.

Він наголосив, що надалі його команда буде самостійно втілювати все, що задумано, і здобуде перемогу. «І для цього ми маємо все: ідею, команду, готовність боротися і перемагати!»- сказав нардеп.

Ю.Дерев'янко наголосив, що його команда має гідно пройти перший і другий тур президентських виборів в Україні.

«Одразу після цього починається виборча кампанія до парламенту, у фокусі уваги тримаємо місцеві вибори, нас має ставати дедалі більше», - закликав Ю.Дерев'янко.

Прес-служба політика нагадує, що партія «Воля» була створена активістами «Громадянського сектору Евромайдану» в 2014 році, а 19 квітня 2017 партія «Воля» об'єдналася з партією «Рух нових сил».