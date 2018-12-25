Під нові санкції РФ потрапили більше 200 осіб і організацій України

Уряд РФ своєю постановою розширив більш ніж на 200 юридичних і фізичних осіб список осіб і організацій, що підпадають під спеціальні економічні заходи.

Постановою, яку підписав у вівторок прем'єр РФ Дмитро Медведєв, «списки фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи, розширені в цілому більше ніж на 200 осіб і організацій», - йдеться в повідомленні Кабінету міністрів РФ, інформує Українська правда.

У документі наголошується, що спеціальні економічні заходи будуть застосовуватися «у зв'язку з недружніми діями України щодо російських громадян і юросіб».

25 грудня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що підписав постанову про розширення списку фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися санкції.

1 листопада Медведєв підписав постанову уряду про введення санкцій щодо 322 українських громадян і 68 компаній.