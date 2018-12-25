Через снігопад ускладнено рух транспорту у деяких регіонах

Сьогодні, 25 грудня, у деяких регіонах країни спостерігається сильний снігопад та хуртовини. На окремих автошляхах ускладнено рух транспортних засобів.

Про це повідомляє Національна поліція України:

«Внаслідок негоди ускладнено рух на деяких ділянках автодоріг Полтавської області. Зокрема на трасі Київ-Харків поблизу села Решетилівка, а також на спуску та підйомі села Мачухи на автошляху Суми-Полтава-Олександрія.

Також ускладнено рух й автошляхами Черкаської області.

На Миколаївщині сніговими переметами ускладнено рух вантажного транспорту на автодорозі Кишинів-Платонов.

У Сумському районі ускладнення на автодорозі Батурин-Конотоп-Глухів. Станом на 17:00 зі сторони м. Суми дорога розчищена.

Певні ускладнення в русі присутні також на автодорогах Кіровоградської області.

Поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху та надають допомогу його учасникам. На місця ускладнень руху направлено важку техніку для розчищення проїзної частини.

У зв’язку із ситуацією, яка склалася на автошляхах області поліція рекомендує утриматись від дальніх поїздок

У разі якщо ви вже вирушили в дорогу – будьте обачними та заздалегідь обирайте маршрут, враховуючи погодні умови та дорожню обстановку на дорогах країни».