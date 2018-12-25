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Нові санкції РФ проти України сподобаються Медведчуку: у списку - його головні вороги з «Опоблоку»

Таке враження, що санкції розширили саме на замовлення банди Медведчука-Рабиновича-Бойка: до нового списку потрапили Колесніков, Новинський, Вілкул плюс Мураєв.


Стали відомі прізвища осіб і компанії, яких внесено до нового списку санкцій РФ, повідомляє Українська правда.

Постанову «Про внесення змін до постанови від 1 листопада 2018 р. №1300» опубліковано 25 грудня на офіційному сайті уряду РФ, вона набирає чинності з дня опублікування.

Документом вносяться зміни до постанови «Про заходи щодо реалізації указу президента РФ від 22 жовтня 2018 р. №592» і вказується перелік з 567 фізичних осіб, щодо яких запроваджуються спеціальні економічні заходи.

Також у документі вказуються 75 юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції.

Зокрема, до оновленого списку санкцій внесено екс-нардепа від «Партії регіонів» Бориса Колеснікова та діючих нардепів від «Опозиційного блоку» Вадима Новинського, Олександра Вілкула та Михайла Добкіна, які не увійшли до нового об'єднання «Опозиційна платформа - За життя» Медведчука-Рабиновича-Бойка, а також співголову депутатської групи «Партія "Відродження» Віталія Хомутинніка.

У список також потрапили позафракційний нардеп, лідер новоствореної партії «Наші» Євген Мураєв, який був у партії «За життя» Вадима Рабиновича, нардепів Олену Бабак («Самопоміч») і Олену Шкрум ( «Батьківщина»).

До списку санкцій проти юросіб внесено концерн «Укроборонпром» та «Укрспецекспорт2, ПАТ «Центренерго» і «Державний експортно-імпортний банк України», страхову групу «ТАС» і «Першу логістичну компанію».

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25 Декабря 2018 20:11

 

 

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