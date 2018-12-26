Дoбa OOС: поранено одного військовослужбовця

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 26 грудня говориться:

«25 грудня російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 120 та 82 мм позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, а в районі селища Золоте-4 на Попаснянському напрямку - з мінометів калібру 82 мм.

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селищ Новотошківське, станиця Луганська – на Луганському напрямку та в районі міста Авдіївка на Донецькому напрямку.

Протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 25 грудня одного окупанта було знищено та двох поранено.

Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає».


"ОБКОМ"

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26 Декабря 2018 08:31

 

 

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