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Менш ніж за три години спливе термін воєнного стану - і відбудеться засідання РНБО
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) сьогодні проведе засідання, на якому розгляне питання продовження воєнного стану.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Адміністрації президента.
За даними джерел, воєнний стан не мають наміру продовжувати
За словами джерела, засідання РНБО орієнтовно розпочнеться о 14:00. Рада нацбезпеки і оборони заслухає доповідь військових про поточну ситуацію.
«На сьогодні є наміри не продовжувати військовий стан. Але, наскільки нам відомо, ситуація складається не дуже втішна. Все буде залежати від того, що скажуть військові», - повідомило джерело.
Сьогодні, 26 грудня, о 14.00 закінчується термін воєнного стану, оголошеного у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.
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