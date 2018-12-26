Менш ніж за три години спливе термін воєнного стану - і відбудеться засідання РНБО

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) сьогодні проведе засідання, на якому розгляне питання продовження воєнного стану.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Адміністрації президента.

За даними джерел, воєнний стан не мають наміру продовжувати

За словами джерела, засідання РНБО орієнтовно розпочнеться о 14:00. Рада нацбезпеки і оборони заслухає доповідь військових про поточну ситуацію.

«На сьогодні є наміри не продовжувати військовий стан. Але, наскільки нам відомо, ситуація складається не дуже втішна. Все буде залежати від того, що скажуть військові», - повідомило джерело.

Сьогодні, 26 грудня, о 14.00 закінчується термін воєнного стану, оголошеного у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.