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Полтавська область – «поза зоною доступу» транспорту

У зв'язку з заторами з 14:00 26 грудня в'їзд до Полтавської області закритий для всіх видів автотранспорту.


Про це повідомив Укравтодор:

«Наразі затори ліквідовано на автомобільній дорозі Р-42 Лубни-Миргород-Опішня та Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук.

Складна ситуація зберігається на М-03 Київ-Харків та на Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маруіполь.

У зв’язку зі збереженям складних погодних умов просимо водіїв тимчасово утриматися від поїздок на далекі відстані та бути особливо обережними та уважними в дорозі».


"ОБКОМ"

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26 Декабря 2018 13:01

 

 

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Це ганебна профанація, а не «воєнний стан» (14)

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Це передвиборча «фішка» Порошенка – и більш нічого (5)

Я й досі не зрозумів, навіщо цей тимчасовий воєнний стан (5)

Это еще одна попытка вбить клин в спину братскому российскому режиму (0)

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