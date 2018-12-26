Полтавська область – «поза зоною доступу» транспорту

У зв'язку з заторами з 14:00 26 грудня в'їзд до Полтавської області закритий для всіх видів автотранспорту.

Про це повідомив Укравтодор:

«Наразі затори ліквідовано на автомобільній дорозі Р-42 Лубни-Миргород-Опішня та Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук.

Складна ситуація зберігається на М-03 Київ-Харків та на Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маруіполь.

У зв’язку зі збереженям складних погодних умов просимо водіїв тимчасово утриматися від поїздок на далекі відстані та бути особливо обережними та уважними в дорозі».