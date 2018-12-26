Воєнного стану вже немає

Президент Петро Порошенко оголосив завершення дії правового режиму воєнного стану в 10 областях України. Про це він заявив на засіданні РНБО у середу.

«Сьогодні, зараз о 14-й годині припиняється воєнний стан. Це моє принципове рішення, воно ґрунтується на аналізі всіх складових поточної безпекової ситуації в державі», - зазначив Порошенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Водночас він підкреслив, що ситуація навколо України «не дуже змінилася».

Як відомо, Верховна Рада України 26 листопада ухвалила закон, яким затвердила указ Президента України про запровадження воєнного стану на 30 днів у 10 областях, які розташовані вздовж російського кордону, українсько-молдовського кордону вздовж узбережжя Чорного й Азовського морів: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, а також внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

Згідно з указом Президента, правовий режим воєнного стану запроваджувався із 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року.