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Всіх українських моряків, захоплених біля Керченської протоки, кримський суд залишив під арештом

«Верховний суд Криму» в середу відмовився відпустити з-під варти останніх п'ятьох військових моряків із захоплених у Чорному морі місяць назад кораблів ВМС України, скарги на арешт яких дійшли до інстанції.


Суд апеляційної інстанції залишив у силі постанови Київського районного суду Сімферополя, уточнивши при цьому термін арешту через допущену судом першої інстанції технічну помилку: він закінчується 24, а не 25 січня 2019 року.

Йдеться про командира буксира «Яни Капу» старшину 1 статті Олега Мельничука, командира бронекатера «Нікополь» старшого лейтенанта Богдана Небилицю, капітана 2 рангу Дениса Гриценка, старшого матроса Юрія Без'язичного і матроса Євгена Семідоцького. Апеляції їхніх адвокатів стали останніми скаргами, що надходили до інстанції від захисту українських військових, повідомив представник Верховного суду Криму напередодні.

Призначені державою адвокати трьох затриманих моряків Андрія Ейдера, Андрія Артеменка, Володимира Терещенка і співробітника української спецслужби Василя Сороки не оскаржували їхнього арешту, кажуть їхні колеги - адвокати за угодою. «З несумлінними колегами за призначенням розбиратиметься дисциплінарна комісія», - заявив напередодні адвокат Микола Полозов.

Узяття під варту чотирьох українців захист оскаржить в касаційному порядку.

Таким чином, у суді апеляційної інстанції за шість днів розглянуті апеляції на арешт 20 з 24 українців.


Інтерфакс-Україна

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26 Декабря 2018 16:42

 

 

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