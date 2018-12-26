РНБО запровадила додаткові санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб 26 грудня під час засідання Ради національної безпеки і оборони України за результатами обговорення питання «Щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» вирішено підтримати запровадження санкцій, насамперед, щодо юридичних та фізичних осіб - російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України.

Про це повідомляється на сайті РНБО: «На засіданні були проаналізовані результати запровадження заходів, передбачених правовим режимом воєнного стану, затверджені основні показники Державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки, та розглянуто питання про запровадження додаткових санкцій щодо фізичних та юридичних осіб РФ. РНБО України визнала задовільним стан виконання органами виконавчої влади та іншими державними органами завдань, визначених Указом Президента України від 26 листопада 2018 року № 393/2018 «Про введення воєнного стану в Україні», та Планом першочергових заходів. За словами Секретаря РНБО України Олександра Турчинова, запровадження воєнного стану дозволило оцінити, наскільки Україна готова мобілізувати всі свої ресурси - «військові, економічні, людські, щоб протидіяти повномасштабній військовій агресії». О. Турчинов додав, що під час перевірки готовності Збройних Сил України та всієї виконавчої вертикалі, - від Кабміну до місцевих адміністрацій, працювати в особливих умовах, «було також виявлено ряд недоліків, які, відповідно до рішення РНБО України, повинні бути терміново виправлені». «Зокрема, йдеться про усунення проблемних моментів та внесення необхідних змін до законодавчих та інших нормативних актів у сфері мобілізаційної підготовки, цивільної та територіальної оборони, та реалізації інших заходів, передбачених правовим режимом воєнного стану», - сказав він. Секретар РНБО України відмітив, що в областях, де було введено воєнний стан, кількість скоєних правопорушень та злочинів (зокрема, тяжких) скоротилася в середньому на 30%. Було вилучено велику кількість незареєстрованої зброї та вибухових пристроїв. «Враховуючи те, що ситуація залишається досить складною та небезпечною, у рішенні РНБО України також передбачено, що найближчим часом Національна поліція, Національна гвардія та інші силові структури продовжать несення служби у посиленому режимі для підтримання громадського порядку, захисту прав, свобод та законних інтересів українських громадян», - сказав О. Турчинов, додавши, що також було рекомендовано Державній прикордонній службі України продовжити посилену охорону державного кордону з Російською Федерацією, та «здійснювати посилений контроль громадян Росії, що перетинають кордон України». РНБО України затвердила основні показники Державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки, За словами О. Турчинова, з 2017 року в Україні запрацювала трирічна система Державного оборонного замовлення, «що дозволило державним замовникам і виконавцям ДОЗ більш чітко планувати свою роботу та ресурси». За його словами, за підсумками виконання Державного оборонного замовлення у 2018 році до Збройних Сил України поставлено понад 3 тисячі зразків озброєння, військової техніки та спеціальних виробів, понад 450 тисяч ракет і боєприпасів. О. Турчинов нагадав, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» фінансування завдань оборони і безпеки збільшено на 33,3 млрд. гривень порівняно з минулим роком, і передбачено у сумі 212,0 млрд гривень, що складає 5,37 % валового внутрішнього продукту. «У 2019 році буде завершено ряд пріоритетних проектів зі створення ракетної та ракетно-реактивної зброї», - зазначив О. Турчинов, додавши, що насамперед це стосується ракет зі збільшеною дальністю ураження, комплексу крилатих ракет наземного базування для знищення морських цілей, «що значно посилить берегову оборону Чорноморського та Азовського узбережжя України». «Будуть підтримуватися перспективні розробки та виробництво озброєння і військової техніки, важкої гаубичної артилерії, засобів протиповітряної оборони та зв'язку, бронетанкової техніки, розширено виробництво боєприпасів та снарядів», - сказав Секретар РНБО України, наголосивши, що вся нова зброя та військова техніка мають відповідати стандартам НАТО. За результатами обговорення питання «Щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» вирішено підтримати запровадження санкцій, насамперед, щодо юридичних та фізичних осіб - російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України. Також запроваджено обмежувальні заходи проти організаторів так званих «виборів» на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також щодо військових, суддів та правоохоронців, причетних до незаконного захоплення українських моряків під час акту агресії РФ проти України в Керченській протоці 25 листопада 2018 року та незаконного утримання їх у російських в'язницях».

"ОБКОМ" Версия для печати 26 Декабря 2018 19:37 Опубликовать Tweet





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