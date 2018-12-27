Доба ООС: знищено ще двох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 27 грудня 2018 року говориться:

«26 грудня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку

Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селищ Красногорівка, Луганське, Піски на Донецькому напрямку та в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Для придушення вогневих провокацій противника підрозділи, що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 26 грудня двох окупантів було знищено та одного поранено.

Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Пищевик на Маріупольському напрямку.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає».