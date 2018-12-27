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ДБР отримало заяву на Луценка

Юрист Масі Найєм подав до Державного бюро розслідувань (ДБР) заяву на генерального прокурора Юрія Луценка про кримінальне правопорушення через розголошення відомостей досудового розслідування у справі про вбивство активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк.


«Це правопорушення передбачено ч. 2 ст. 387 КК України. Йдеться про розголошення, скоєне прокурором незалежно від того, чи брав він безпосередню участь у досудовому розслідуванні», - написав М.Найєм на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер, проілюструвавши повідомлення скан-копією документа, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На скан-копії видно, що ДБР отримало заяву 27 грудня, стоїть вхідний номер і штамп.

М.Найєм наголосив, що розголошення відомостей досудового розслідування може призвести до негативних наслідків для розслідування. «Наприклад, публічне оголошення про намір повідомити певним особам про підозру може дати чіткий сигнал таким особам про те, що їм варто здійснити певні дії для уникнення застосування до них відповідних процесуальних дій. Такий самий ефект матиме й оголошення ймовірного мотиву вбивства і повідомлення про те, що саме такий мотив тепер виводить слідство на ім'я ймовірного замовника», - зазначив він.

За словами юриста, заяву подано до ДБР, до підслідності якого входить розслідування злочинів, скоєних генпрокурором, крім підслідних Національному антикорупційному бюро України. «ДБР у своїй зовнішній комунікації акцентує увагу на тому, що його «мета - залучення винних до відповідальності, незважаючи на їхні посади, зв'язки та ресурси». Тому подивимося, якою буде реакція Бюро на заяву», - резюмував М.Найєм.

Як повідомлялося, 3 грудня Ю.Луценко заявив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на К.Гандзюк, яке призвело до її смерті. «В цьому процесі вже оголошено про підозру помічникові одного з народних депутатів, і думаю, що найближчим часом ми оголосимо ще кілька підозр, які остаточно покажуть коло осіб, причетних до замовлення, організації та виконання цього злочину», - сказав він.

Ю.Луценко зазначив, що є «кілька десятків версій» цього злочину, але наразі слідство сходиться на тому, що знайдено основну версію. «І ми бачимо мотив - це активність Гандзюк проти однієї з великих корупційних схем місцевої влади. І всіх, хто замовив це вбивство, хто його організовував, ми встановили», - наголосив генпрокурор.

31 липня 2018 року вранці в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою К.Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу Києва. Було затримано п'ятьох підозрюваних у замаху на К.Гандзюк, зокрема чоловіка, якого зафіксували камери відеоспостереження як покупця сірчаної кислоти.

4 листопада К.Гандзюк померла. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на закінчений злочин - за пунктами 4, 6, 11 і 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення).

6 листопада Верховна Рада підтримала постанову про створення ТСК для розслідування відомостей про напад на К.Гандзюк та інших громадських активістів.

На початку листопада журналісти Оксана Денисова та Тетяна Ніколаєнко оприлюднили ім'я ймовірного посередника між замовником і організатором вбивства К.Гандзюк - ним є помічник народного депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський, який передавав гроші «за роботу» підозрюваному в організації вбивства Сергію Торбіну. 5 листопада М.Паламарчук заявив, що не причетний до нападу на К.Гандзюк, і 6 листопада звільнив І.Павловського; потім останнього затримала СБУ.

12 листопада суд обрав І.Павловському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


"ОБКОМ"

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27 Декабря 2018 13:01

 

 

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