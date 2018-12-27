Нарешті Мінстець спромігся підготувати «Стратегію інформаційної реінтеграції Криму»

4 роки наполегливої праці і неймовірних інтелектуальних зусиль колективу Міністерства інформаційної політики не пройшли дарма: населення Криму отримає «потужний сигнал, який вщент руйнує міфи Кремля»…

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 27 грудня 2018 року затвердив розпорядження про схвалення Стратегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Відповідний документ підготувало Міністерство інформаційної політики України, повідомляє сайт Мінстеця:

«Одна з задач російської пропаганди – переконати мешканців окупованого Криму в тому, що світ проковтнув цю пігулку, зафіксував анексію і окупацію, що Україна забула і не виборює Крим. Схвалення цього документу, особливо на фоні резолюцій ООН, є важливим сигналом для кримчан, який вщент руйнує міфи Кремля», - зазначила Перший заступник Міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

Мета Стратегії – інформаційна реінтеграція Криму, створення передумов для відновлення територіальної цілісності України та сприяння захисту прав людини на окупованій території за допомогою інформаційних інструментів.

Стратегія наголошує на необхідності реалізації державної інформаційної політики щодо Криму за принципом єдиного голосу.

Стратегію спрямовано на три великі цільові аудиторії: мешканці окупованого півострова, мешканці решти України та закордонні аудиторії.

Основні комунікативні завдання Стратегії:

- формування розуміння незаконності російської окупації півострова та невідворотності його повернення під юрисдикцію України;

- сприяння обізнаності з ситуацією на півострові серед усіх аудиторій;

- розвінчання міфів радянської та російської пропаганди щодо минулого та сьогодення Криму;

- формування розуміння державної політики України щодо окупованого півострова та його населення;

- сприяння реалізації прав кримськотатарського народу як корінного народу України.

Стратегія покликана запровадити ефективну координацію дій органів державної влади та громадянського суспільства.

Участь у підготовці документу брали численні експерти з державного та недержавного сектору. Він враховує результати дослідження державної політики щодо Криму, якісні та кількісні дослідження громадської думки та моніторинг ЗМІ.

В тексті частково враховано пропозиції Меджлісу кримськотатарського народу, експертів та представників громадських організацій, кримських ЗМІ».