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Уряд прийняв постанову про монетизацію субсидій

Кабінет міністрів України на засіданні в четвер прийняв постанову, згідно з якою з 1 січня 2019 року запроваджується новий порядок надання житлових субсидій населенню - у грошовій формі.


«Сьогодні ми маємо зробити ще один важливий крок до удосконалення системи надання житлових субсидій населенню, а саме - перейти від житлових субсидій підприємствам для виплати їх безпосередньо громадянам у грошовій формі. Це пряма норма закону «Про житлово-комунальні послуги», ухваленого Верховною Радою в 2017 році», - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання.

За його словами, з 1 січня 2019 року в грошовій формі надаватимуться субсидії тим домогосподарствам, які вперше звернуться за її отриманням.

При цьому проект постанови передбачає, що домогосподарства, яким субсидія призначена в поточному році, продовжать отримувати її до завершення опалювального періоду відповідно до чинного порядку - шляхом перерахування бюджетних коштів місцевим органам соціального захисту населення на рахунки організацій, що надають послуги.

З травня 2019 року призначення субсидії домогосподарствам, які її отримували впродовж 2018/2019 року, надаватиметься у грошовій формі лише після надання нової заяви і декларації, в яких обов'язково визначається номер мобільного телефону заявника.

«Починаючи з жовтня-2019 грошова форма охопить всіх одержувачів пільг і житлових субсидій. Етапність введення грошової форми надання пільг і субсидій надасть можливість відпрацювати новий механізм на невеликій кількості одержувачів», - сказав А.Рева.

Він наголосив, що документ встановлює механізм цільового використання бюджетних коштів: вони можуть бути використані лише на оплату комунальних послуг, про що банк повідомлятиме одержувача субсидій шляхом відправки смс-повідомлення, виводячи баланс після кожної оплати. Заощаджені кошти можна буде використовувати на свій розсуд. Адміністрування цього механізму здійснюватиме державний «Ощадбанк».

«Сума субсидій надходитиме безпосередньо на персональний аккаунт одержувача в банку. При цьому фінансування проводитися на центральному рівні: Міністерство соціальної політики перераховує кошти банку, що значно скорочує терміни проходження коштів порівняно з чинним механізмом, коли кошти з центрального рівня спускаються на місцевий і потім перераховуються підприємствам. Це надасть змогу з 2020 року відійти від практики надання субвенцій місцевим бюджетам на виконання бюджетних програм та дозволить їм затверджувати місцеві бюджети без затримки, зумовленої очікуванням ухвалення держбюджету», - резюмував міністр.


Інтерфакс-Україна

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27 Декабря 2018 15:05

 

 

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