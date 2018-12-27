Закон про перейменування УПЦ (МП) набув чинності

Закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату в своїй назві зазначити приналежність до Російської православної церкви (РПЦ), опублікований у №248 офіційного парламентського видання «Голос України» і набув чинності.

Цей закон Верховна Рада ухвалила 20 грудня, його підтримали 240 народних депутатів.

Документ передбачає, що релігійна організація, яка входить до структури релігійної організації з центром у державі, що вчинила військову агресію проти України та тимчасово окупувала її територію, зобов'язана у назві відображати приналежність до такої релігійної організації за межами країни. Така релігійна організація в Україні буде зобов'язана у своїй статутній назві повністю зазначати назву тієї організації, частиною якої вона є, і центр якої розташований за межами України, з допустимим додаванням слів «в Україні».

Після набуття чинності законом центральний орган виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері релігії, має здійснити релігієзнавчу експертизу зареєстрованих статутів релігійних організацій.